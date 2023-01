Parte il campionato di A2: la Blue Factor Castiglione di scena a Forte dei Marmi

In pista anche la serie B con il derby a Grosseto, ferma l’under19, per l’under15 derby contro il Follonica con l’under13 fermata dall’influenza



Castiglione della Pescaia: Finita la pausa natalizia si torna a giocare con continuità. La Blue Factor in serie A2 esordisce domenica 8 gennaio a Forte dei Marmi (ore 18 arbitro Edoardo D’Alessandro di Viareggio) e per i biancocelesti di Alberto Aloisi sarà subito un bel test. Al palaForte il Castiglione si presenterà con qualche assenza, visto la contemporaneità con la partita di serie B a Grosseto. «Ci siamo allenati con continuità nelle ultime settimane e i ragazzi vogliono scendere in pista per fare bene – ha detto il tecnico Alberto Aloisi – Sappiamo che la serie A2 è un campionato impegnativo dove non mancano le individualità in ogni squadra. Da parte nostra gli obbiettivi sono quelli tracciati dalla società con una crescita costante e la valorizzazione dei giovani».

Prima giornata di campionato anche per la serie B di Enrico Mariotti: l’esordio è sulla pista Mario Parri di Grosseto contro l’Hockey Roller (ore 18 arbitro Daniele Moretti di Follonica), e vista appunto la partita che si gioca in contemporanea a Forte dei Marmi, la squadra avrà qualche assenza considerando che alcuni giocatori vengono impiegati in entrambe le squadre. Ferma l’under19 che osserva il turno di riposo, anticipo per l’under15: la sfida al Follonica è in programma per il pomeriggio della Befana alle 17 al Casa Mora. Rinviata la partita dell’under13 di Alessandro Brizzi, battuta nel recupero della 7° giornata a Grosseto per 4-3. La sfida che si doveva giocare al Casa Mora contro l’Sgs Forte dei Marmi per la nona giornata del campionato, è stata rimandata a data da destinarsi per la richiesta da parte degli ospiti per l’indisponibilità di molti atleti a causa dell’influenza.