Paredes alla Roma: possibile utilizzo tattico di Mourinho

Leandro Paredes è ufficialmente della Roma, rileverà Matic nello scacchiere di Mourinho. L'argentino, un ex giallorosso, è arrivato a titolo definitivo dal Psg in cambio di 2.5 milioni di euro più bonus. Ha firmato un contratto fino al 2025, valido per le prossime due stagioni. Leandro Paredes è un centrocampista abile e versatile, il cui utilizzo tattico può variare a seconda delle esigenze dell'allenatore e della squadra. Ecco alcune possibili opzioni di utilizzo tattico per Paredes: regista davanti alla difesa. Paredes può essere impiegato come regista nel ruolo di mediano difensivo. Grazie alle sue competenze nel palleggio e nella distribuzione del gioco, può contribuire a impostare l'azione della squadra e lanciare passaggi precisi in avanti. Centrocampista centrale: Paredes può essere schierato come centrocampista centrale in un ruolo più avanzato. La sua visione di gioco e la sua capacità di creare opportunità potrebbero essere sfruttate in questa posizione, aiutando a collegare la difesa con l'attacco. Mezzala: Paredes potrebbe essere utilizzato come mezzala, con il compito di apportare supporto in fase offensiva. Con la sua tecnica di passaggio e la capacità di infiltrarsi, potrebbe contribuire alla creazione di occasioni da gol e al supporto dell'attacco della squadra. Playmaker avanzato: in alcune situazioni secondo gli analisti dei pronostici calcio, Paredes potrebbe essere schierato come playmaker avanzato dietro le punte. In questa posizione, potrebbe essere responsabile di creare giocate per i compagni di squadra, ricercando spazi e lanciando assist precisi.



Le ipotesi sul tappeto per Mourinho

Naturalmente Mourinho avrà l'ultima parola sull'utilizzo tattico di Paredes e potrebbe adattare il suo ruolo in base alla strategia di squadra e all'opposizione che la Roma affronta. Considerando il ruolo e le caratteristiche di Paredes, potrebbe essere impiegato come regista nel ruolo di mediano difensivo in un 4-3-3 o un 4-2-3-1. In questa posizione, avrebbe il compito di impostare l'azione della squadra e di collegare difesa e attacco. Nello schema 4-3-3, Paredes potrebbe essere affiancato da due centrocampisti centrali che si occupano di coprire le zone centrali del campo e di sostenere l'attacco. I tre attaccanti sarebbero responsabili di creare occasioni da gol e di segnare. Nello schema 4-2-3-1, Paredes potrebbe essere affiancato da un altro centrocampista difensivo nel ruolo di doppio mediano. Questa disposizione permetterebbe alla Roma di avere più stabilità difensiva e di esercitare pressione a centrocampo.

Gli schemi tattici preferiti di Mourinho

José Mourinho ha adottato vari schemi tattici nel corso della sua carriera, a seconda delle squadre che ha allenato e delle situazioni di gioco. Tuttavia, il suo schema tattico preferito è spesso considerato il 4-2-3-1. Nello schema 4-2-3-1, ci sono 4 difensori, 2 centrocampisti centrali, 3 trequartisti (di solito un trequartista centrale e due ali) e 1 centravanti. Mourinho utilizza questo schema per offrire sia sicurezza difensiva che per creare opportunità di attacco. Con questa disposizione, Mourinho cerca di concentrare l'azione sul centrocampo, con due centrocampisti centrali digrassati per proteggere la difesa e coprire gli spazi. Gli esterni nel centrocampo forniscono supporto sulla fascia e cercano di fornire cross per il centravanti. Il trequartista centrale nella fase di attacco ha il compito di creare opportunità di gol e di fornire assist al centravanti, mentre gli altri trequartisti si concentrano sull'avanzamento della palla e sulla creazione di interventi offensivi. In generale, Mourinho predilige uno stile di gioco più disciplinato e organizzato, con una forte attenzione alla difesa e al controllo del centrocampo. Questo schema tattico gli offre la possibilità di sfruttare le qualità dei suoi giocatori, bilanciando efficacemente l'aspetto difensivo e offensivo del gioco.

L’utilità funzionale di Paredes per la Roma

Rodrigo Paredes è considerato un calciatore utile per il gioco della Roma per diversi motivi. È un centrocampista che può ricoprire diverse posizioni, in particolare quella di mediano o regista. La sua abilità tecnica, il suo controllo di palla e la sua visione di gioco lo rendono un eccellente costruttore di gioco. Paredes è noto per la sua precisione nei passaggi e la capacità di mantenere la calma anche sotto pressione. Grazie alle sue capacità di distribuzione, può aiutare a impostare l'azione offensiva della squadra, creando opportunità di attacco e facilitando il gioco di squadra. Inoltre, Paredes è abile nel recupero palla e nel contrasto difensivo, contribuendo così all'equilibrio della squadra tra fase offensiva e difensiva. La sua presenza nel centrocampo può aiutare a controllare il possesso e a stabilire il ritmo di gioco. Complessivamente, Paredes è un calciatore versatile e completo che può contribuire alla fluidità e all'efficacia del gioco della Roma, sia in fase di costruzione che di difesa.