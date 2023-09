“Parade!” Sul palco del Teatro Fonderia Leopolda Paolo Vivaldi

Appuntamento lunedì 4 settembre 2023, ore 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, ingresso libero



Follonica: La rassegna “Parade!” rende omaggio a Ryuichi Sakamoto, il grande pianista e compositore giapponese recentemente scomparso. Lunedì prossimo, 4 settembre, alle 21.15, protagonista sul palco del teatro Fonderia Leopolda sarà Paolo Vivaldi, pianista e compositore anch’egli, nonché arrangiatore e curatore delle orchestrazioni. L’ultima fatica per lo schermo è stata proprio per la “Fabbrica delle Storie” il docu-film che il regista Francesco Falaschi ha girato per il centenario del Comune di Follonica.

Sakamoto è stato un compositore soprattutto per il cinema, firmando le musiche di film famosi quali l’indimenticabile “Furyo” dove compare anche in veste di attore protagonista, e poi per Bernardo Bertolucci ne “Il piccolo Buddha”, “Il the nel deserto”,e, ancora “L’ultimo imperatore”, premio Oscar per le migliori musiche, e molti altri.

Romano, classe 1964, Vivaldi non ha mai fatto mistero del fatto che Sakamoto fosse la sua ispirazione principale nella composizione di musiche per il cinema e la Tv. Ha all'attivo oltre sessanta film per il cinema e altrettanti per la Tv, realizzati tra il 1995 e il 2023, tra cui si ricorda “Signora” di Francesco Laudadio e “Ghost Son” di Lamberto Bava. In particolare “Maternity Blues” di Fabrizio Cattani e “Non essere cattivo” di Claudio Caligari si sono aggiudicati il premio nazionale “miglior colonna sonora” rispettivamente nel 2012 e nel 2016. Per la Tv si ricorda “Filumena Marturano” di Francesco Amato, trasmesso pochi mesi fa.

La prima parte del concerto sarà proprio una sonorizzazione dal vivo sulle immagini del docu-film “La fabbrica delle storie”, con le composizioni originali di Paolo Vivaldi, mentre la seconda parte del concerto sarà sulle musiche da cinema composte da Ryuichi Sakamoto. Vivaldi è accompagnato sul palco da un trio d’archi: Alberto Mina (violino), Gaia Orsoni (viola), Carlo Onori (violoncello). L’ingresso è gratuito.