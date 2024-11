“Paolo e Francesca”: annunciato il Bruscello Poliziano del 2025

Nel corso del pranzo dei bruscellanti è stato svelato il tema della prossima edizione, che nel 2025 recupererà un Bruscello della tradizione, scritto da Don Marcello Del Balio

Montepulciano: Con il pranzo dei bruscellanti di domenica 10 novembre si è chiusa la stagione 2024 del Bruscello Poliziano e si è simbolicamente aperta l'edizione 2025, con l'annuncio del titolo della prossima edizione. Anche quest’anno il pranzo si è svolto presso la Cripta del Gesù nel centro storico di Montepulciano, a cura dello staff della contrada di Voltaia, a cui sono andati i ringraziamenti della Storica Compagnia Popolare.

Durante il pranzo sono state ripercorse le tante attività che hanno interessato il Bruscello Poliziano durante il 2024, in cui sono stati celebrati gli 85 anni di attività. Non soltanto il tradizione appuntamento dei giorni di Ferragosto, in cui è stata messa in scena la “Lisistrata” in Piazza Grande. Ma anche il calendario con le immagini dei Bruscelli del passato, lo spettacolo dedicato alle migliori romanze del Bruscello e la pubblicazione del libro collegato, la rappresentazione del bruscellino dei bambini sul palco degli ex-Macelli. Tante iniziative che hanno degnamente celebrato la lunga vita della Storica Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano.

Al termine del pranzo è stato svelato il titolo dell'edizione 2025 del Bruscello Poliziano, che sarà “Paolo e Francesca”. I due protagonisti del canto V dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri sono entrati a far parte dell’immaginario popolare, e la loro storia sarà al centro del prossimo spettacolo della Storica Compagnia Popolare. Il prossimo anno si festeggeranno 760 anni dalla nascita di Dante, quindi sarà anche un modo per commemorare il sommo poeta toscano.

Sarà un Bruscello nel solco della tradizione: verrà infatti ripreso il Bruscello scritto da Don Marcello Del Balio, per continuare i festeggiamenti del centenario della nascita. La prima rappresentazione di questo Bruscello risale al 1973, la più recente nel 2003. Sarà oggetto di pochi ma necessari ritocchi, per renderlo più fruibile all’attuale forma del Bruscello Poliziano, ma si inserirà nella tradizione poliziana.

Comincia così l'attesa per i giorni di Ferragosto del 2025, per l’edizione numero 86 della manifestazione: un traguardo importante per tutta la Compagnia Popolare, ma anche per tutta la comunità di Montepulciano, a dimostrazione del grande valore sociale e culturale che il Bruscello Poliziano riveste per tutto il territorio.