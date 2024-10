Pallavolo: vincono le giovanili di Pallavolo Grosseto

Grosseto: Inizio un po’ sofferto per le bimbe di Elisabetta Alberti nel campionato Under 14, forse non abituate agli spazi veramente ristretti della palestra elbana, ma le piccole iene grossetane non hanno mai perso la concentrazione portando a casa il primo set pr 21 a 25. I due set successivi hanno visto una buona performance di tutte le atlete guidate da una super Tortelli, voglia di vincere e una serie di ace in battuta le hanno portate ad una netta vittoria per 3-0 contro l'Elba Volley. Le parole del Coach al termine della partita: “Bene così, ancora piccole cose da aggiustare ma nel complesso sono molto soddisfatta delle mie bimbe, ancor di più importante oggi ho avuto la possibilità di metterle tutte in campo e le mie aspettative non sono state deluse”.

Queste le atlete a disposizione: Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Elena Gemignani, Ilary Villani, Dorotea Costanzi, Sofia Ponticelli, Ajla Lika, Giada De Falco, Francesca Costoli, Alice Tortelli, Ginevra Vergari, Merilu’ Almonte Meija e Clea Indelicato.





Tanti auguri a Merilù che ieri ha compiuto 13 anni!





Seconda giornata del Campionato Under 16. La Luca Consani si aggiudica l'intera posta in palio con un netto 3 a 0 contro il Tomei Livorno.

Partita mai in discussione che ha dato modo al Tecnico Rossi di far girare l'intera rosa a disposizione. Indisponibili Seghetta e Angeli. Brave ragazze.