Pallacanestro, la PGR presente al 3x3 Regionali FIP

Grosseto: Folta la presenza dei giovani atleti della PGR alle tappe 3x3 FIP categorie 2007, 2008, 2009 e 2010 a Siena, a Rosignano e Livorno con quest'ultima che ha ospitato le migliori squadre a livello regionale e con i nostri 2009 ad un soffio dal podio più alto, lasciando il passo dopo una finale avvincente conclusa 15-17 a favore di Massa e Cozzile; dimostrazione della grande vitalità e qualità tecniche delle giovanili della Pallacanestro Grosseto.



Grazie alla disponibilità dei presidenti delle società amiche, la PGR sta ospitando in queste settimane, atleti provenienti della Virtus Siena, dal Follonica Basket, dal Basket Arcidosso e dall'Argentario Basket così da verificare i presupposti per iscriversi ai massimi campionati FIP di categoria, altrimenti impossibile nelle città di provenienza.

Per questo la PGR vuole sinceramente ringraziare tutti, giocatori, famiglie, allenatori e società partner, per questo progetto in corso.