Pallacanestro: l'Under 15 Gold in finale per il titolo regionale

Grosseto: Gli Under 15 di Pallacanestro Grosseto concludono al secondo posto le finali per il titolo regionale, riuscendo a stare al passo ai più quotati avversari e dimostrando il loro valore in una partita in cui non hanno mai mollato. Le due squadre hanno giocato una partita intensa ed equilibrata per tutti e quattro i quarti, dando vita ad una finale sempre in bilico: spettacolare ed appassionante per il folto e caloroso pubblico presente al PalaGrandi di Asciano e per i numerosi spettatori che hanno seguito l’evento sul canale YouTube. I grossetani sono riusciti a superarsi per gioco ed intensità ed a restare in partita fino alla fine, mettendo paura al coach di Pontedera ed ai suoi fortissimi ragazzi.

Queste le parole di coach Edoardo Ceccarelli, che ha guidato i ragazzi in questa splendida cavalcata e che durante l’anno ha avuto modo di conoscerli a fondo: “Vorrei partire facendo i complimenti a Pontedera per la vittoria: sono stati primi tutto l'anno ed anche in questi due giorni di finali hanno dimostrato le loro qualità. Vorrei ringraziare anche il Basket Asciano per l'organizzazione e lo splendido palazzetto messo a disposizione per le squadre.

Ai miei ragazzi posso dire solo bravi: nessuno ad inizio stagione ci dava tra le prime 4, c'erano diverse squadre in questo campionato che negli anni passati avevano vinto più volte contro di noi. Loro non si sono mai scoraggiati, hanno lavorato forte, trovando spesso la vittoria, che ha dato morale per continuare a spingere in allenamento: siamo cresciuti, siamo diventati consapevoli del nostro livello e quando, per tutti era normale che fossimo la seconda forza del campionato, i ragazzi hanno alzato ancora l'asticella. Lo spareggio e le finali sono l'esempio lampante di questa crescita. In finale i più ottimisti in tribuna potevano pensare che ci saremmo accontentati di "perdere bene", noi no, noi volevamo vincere, contro ogni pronostico, non ci siamo riusciti per dettagli, ma resta la soddisfazione di aver visto questo gruppo crescere in modo esponenziale nella seconda parte di stagione.

Voglio solo ringraziare i miei ragazzi, hanno dato tutto e devono essere consapevoli di quanto di buono fatto. Voglio ringraziare anche chi ieri non ha giocato: Ale, Franci ed Edo, sempre i primi ad incitare i compagni, voglio ringraziare chi non era convocato e si è fatto due giorni di trasferta per stare vicino alla squadra ed era lì con noi a soffrire, questo è essere una squadra e loro ne hanno dato l'esempio più bello.”

I ragazzi U15 Gold concludono la stagione agonistica con le lacrime agli occhi, comprensibili per la vittoria sfiorata e per la tanta tensione accumulata; non hanno vinto la finale, ma hanno vinto la loro paura di essere inferiori agli avversari, adesso sono consapevoli di potersela giocare con chiunque: sono una vera squadra e un bellissimo gruppo che ha raggiunto un risultato straordinario. La Pallacanestro Grosseto è fiera e soddisfatta del traguardo raggiunto da questi ragazzi, grazie al loro impegno, all’ottimo lavoro di Coach Edoardo Ceccarelli e del suo assistente, neo allievo allenatore, Francesco Conti ed alla collaborazione di coach Andrea Di Patria.

Oltre ai ragazzi e allo staff tecnico ringraziamo anche i dirigenti Bisanti, Conti e Gullà che hanno seguito per tutto l’ anno la squadra e in particolar modo in questi due giorni di finali dove tutto è stato organizzato alla perfezione