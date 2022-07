Palio dell'Argentario, si torna in mare

Oggi dalle 18.45 la cerimonia per la consegna dei battelli ai Rioni. Primo atto ufficiale di un evento che manca dal 2019 a causa della pandemia. Tutti i nomi degli equipaggi. Sarà presentato il manifesto del Palio e premiati gli alunni della scuola primaria per le loro opere dedicate alla manifestazione.

Monte Argentario: Il Palio Marinaro dell’Argentario entra nel vivo. A distanza di tre anni dall’ultima cerimonia, oggi domenica 10 luglio 2022 a Porto Santo Stefano si terrà la consegna dei guzzi ai Rioni, primo atto ufficiale della manifestazione giunta quest’anno alla sua 79a edizione. Sarà grande l’emozione sul Piazzale dei Rioni per un momento che segnerà la ripartenza del Palio dopo gli stop imposti dall’emergenza sanitaria per la pandemia Covid nel 2020 e nel 2021.

Le imbarcazioni dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle torneranno a sfidarsi nell’Arena di Turchese il 15 agosto in un appuntamento che sarà storico.

Questa sera si terrà la cerimonia di sorteggio dei battelli: saranno le urne a decidere quali dei quattro guzzi - tra Scirocco, Libeccio, Maestrale e Grecale - saranno assegnati ai Rioni.

L’evento inizierà alle 18.30 con la sfilata con la banda musicale «Ivo Baffigi» con i dirigenti dell’Ente Palio Marinaro e i membri dei quattro equipaggi della gara. Alla sfilata, che partirà da Corso Umberto per arrivare davanti al Municipio in Piazza dei Rioni, parteciperanno il capitano del Palio, Emilio Sclano, il delegato del Sindaco, Alessandra Chiocca, i rappresentanti dell’Ente, le autorità cittadine e i capitani dei Rioni: Pierluigi Schiavi (Croce), Flavio Vongher (Fortezza), Luca Landini (Valle) e Pietro Solari (Pilarella).

La cerimonia sarà l’occasione per conoscere gli equipaggi dei Rioni.

L’armo della Croce sarà composto da Corrado Fanciulli (timoniere), Francesco Landini, Massimiliano Terramoccia, Luca Casalini e Federico Capitani.

sarà composto da Corrado Fanciulli (timoniere), Francesco Landini, Massimiliano Terramoccia, Luca Casalini e Federico Capitani. La Fortezza schiera Alessio Ferraro (timoniere), Andrea Benedetti, Domenico Ferraro, Lorenzo Perillo e Riccardo Tosi.

schiera Alessio Ferraro (timoniere), Andrea Benedetti, Domenico Ferraro, Lorenzo Perillo e Riccardo Tosi. Il Valle presenta Simone Terramoccia (timoniere), Andrea Benedetti, Andrea Cerulli, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi.

presenta Simone Terramoccia (timoniere), Andrea Benedetti, Andrea Cerulli, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi. L’equipaggio della Pilarella, Rione vincente nel 2019, sarà composto da Alessio Bausani (timoniere), Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini.





Davanti al municipio si svolgerà la premiazione del concorso «Il palio… con gli occhi di un bambino» che ha visto come protagonisti le classi quarte e quinte della scuola primaria S. Andrea e le classi terze della scuola secondaria di primo grado G. Mazzini. La giuria che ha scelto gli elaborati è composta da Stefania Mataloni, collaboratore del Dirigente Scolastico; Anna Nicoletti già probavira della Commissione esaminatrice dei ricorsi 2022 del Palio Marinaro dell’Argentario, ex responsabile della biblioteca comunale; Stefano Busonero, artista dell’Argentario, famoso per i suoi dipinti in miniatura e Pietro Minutolo, consigliere dell’Ente Palio.

Successivamente alla premiazione si terranno la presentazione del manifesto del 79° Palio Marinaro dell’Argentario, realizzato dall’artista Paolo Castriconi, e il sorteggio dei battelli, con la benedizione delle imbarcazioni, officiata dal parroco don Sandro Lusini, e la successiva messa a mare dei guzzi. Da quel momento si farà sul serio con il via ufficiale agli allenamenti e la corsa verso un evento quest’anno più atteso che mai.

Castriconi, l’autore del manifesto del Palio, è un grafico di lunga esperienza. Inizia ad avvicinarsi alla grafica con un approccio punk, principalmente per promuovere i propri progetti musicali. Dagli art-work delle pubblicazioni discografiche e dalle locandine per concerti nasce un forte interesse per la street art (da qui lo psudonimo Rejected Ink) che negli anni si trasforma in una passione per la grafica vettoriale. Dal 2022 con il suo progetto «In love with Argentario» fondendo diversi stili, cerca di illustrare il promontorio Argentarino visto da una prospettiva sognante e nostalgica.