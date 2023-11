Cronaca Palazzo Provincia bandiera listata a lutto per ricordare Giulia e dramma di tutte le donne 24 novembre 2023

24 novembre 2023 83

83 Stampa

Redazione

Grosseto: La Provincia di Grosseto ha aderito alla giornata di lutto regionale proclamata per venerdì 24 novembre dalla Regione Toscana. A Palazzo Aldobrandeschi la bandiera della Toscana è stata listata a lutto, in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne vittime di violenza, alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato 25 novembre, alle 17 e 30, in piazza Dante Alighieri a Grosseto, davanti al Palazzo della Provincia, sarà inoltre inaugurata la mostra “Geometrie senza tempo” dedicata alle donne vittime di violenza e realizzata da La Casa di Hilde, una realtà che nasce nel 2020 all’interno della Misericordia di Piancastagnaio ed è presente con una struttura anche nel comune di Sorano, per accogliere e sostenere nei primi giorni, donne e minori che escono da situazioni di violenza. La mostra è stata promossa dalla Provincia e dalla Commissione provinciale pari opportunità. Geometrie senza tempo si compone di strutture geometriche variopinte, realizzate con quadrotti di lana. Una miriade di fili colorati, che si intrecciano come le tante storie di donne alla ricerca della propria autonomia, del proprio riscatto e del proprio equilibrio. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Palazzo Provincia bandiera listata a lutto per ricordare Giulia e dramma di tutte le donne Palazzo Provincia bandiera listata a lutto per ricordare Giulia e dramma di tutte le donne 2023-11-24T17:30:00+01:00 221 it Grosseto, nel Palazzo della Provincia bandiera listata a lutto per ricordare Giulia e il dramma di tutte le donne vittime di violenza PT1M /media/images/provincia-lutto-6-gr-nov-2023.jpg /media/images/provincia-lutto-6-gr-nov-2023.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 24 Nov 2023 17:30:00 GMT