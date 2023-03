Pacella, neo segretario provinciale Lega. Il commento del sindaco Vivarelli Colonna

Grosseto: "Sono molto soddisfatto dell'elezione di Claudio Pacella a segretario provinciale della Lega. Una scelta, frutto di un importante e responsabile processo di analisi e sviluppo di una forza politica, la Lega, che ha saputo trovare sintesi ed equilibrio nell'elezione di un segretario e di un direttivo provinciale che sapranno garantire al movimento quell'impegno politico che ha da sempre contraddistinto le donne e gli uomini del carroccio", afferma il indaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.





"Complimenti e congratulazioni, dunque, al neo segretario provinciale Claudio Pacella; una persona che ha sempre goduto e gode tutt'ora della mia massima stima e fiducia. - commenta Vivarelli Colonna - Una persona con valori di altri tempi, alti ideali umani e politici, mio dottore personale, persona che ho avuto modo di apprezzare in veste di presidente del consiglio comunale durante il mio primo mandato. Un uomo con grande visione politica ed acuta capacità amministrativa; due peculiarità che si coniugano con una indiscussa autorevolezza, così da consentirgli di guidare con sicuro profitto la politica della Lega sul nostro territorio. Stiamo vivendo un delicato momento politico, caratterizzato però da uno stabile collegamento tra le forze del territorio locale ed il governo centrale".

"Un rapporto che oggi è più forte che mai e che, sono sicuro, potrà garantire la crescita del nostro territorio. Una crescita che si chiama sviluppo, anche economico, che, come nel caso del PNRR, favorirà il proseguimento del percorso di crescita intrapreso alla città di Grosseto. Vogliamo, insomma, portare a compimento quelle promesse elettorali fatte, che si traducono nel completare i progetti del Pnrr, cambiare il passo nella burocrazia e garantire alla nostra Maremma la prosperità e il progresso che merita. In bocca in lupo ad un grande amico, affermato politico e soprattutto un grande uomo", termina il sindaco di Grosseto.