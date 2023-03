"Ossi di seppia", un premio speciale alla poesia inedita di Patrizia Pisino

Alla grossetana Patrizia Pisino è stato assegnato il premio speciale per la poesia inedita

Grosseto: A Taggia provincia di Imperia, nel castello Taggiasco, si è svolta la premiazione del Premio internazionale di poesia inedita Ossi di Seppia, edizione numero 29, dedicato ad Eugenio Montale.

Ben 2122 autori hanno partecipato da tutto il mondo. Il presidente del Premio Ossi di Seppia consigliere con delega Cultura del Comune di Taggia e della Regione Liguria, Chiara Cerri, il segretario organizzatore Lamberto Garzia insieme alla giuria di quest’anno, composta da grandi nomi del panorama letterario italiano contemporaneo come Alessandra Corbetta, Alessia Bronico, Claudio Damiani, e Marino Magliani hanno scelto i vincitori assoluti tra i testi di 1.641 autori di cui 79 provenienti dall’estero.

Uno dei 12 premi speciali della giuria per la sezione "poesia singola", è stato attribuito alla grossetana Patrizia Pisino. L'autrice si è ispirata per il suo componimento all’amato Grande Poeta Dante Alighieri con questi versi:

Dedicata a Dante e Beatrice

Amore perduto

Distacco doloroso

ricordo del viso amato

dal collo flessuoso

agghindato dalle candide perle.

Camminare per le vie della città pensieroso

cercando la musa ispiratrice

incontro fortuito ed intenzionato

abbagliato ed estasiato dal suo sguardo

il cuore e la mente si riempivano di dolcezza.

Ti acquietava la sua purezza

da una realtà priva di carità e di onore,

da una religione materialista e piena di opulenza

del cristianesimo profanatore del verbo.

Deluso e allontanato dalla tua città

non calpesti più le strade

dove i suoi piedi si posavano lievi

dove la sua veste fluente e lucente accarezzava il lastricato

ora che resta?

Un‘ immagine splendente

che diventa verbo per la mente sublime e onesta.

Patrizia Pisino, già vincitrice di altri illustri concorsi letterari, ha voluto rendere omaggio al Sommo poeta che con i suoi versi ha contribuito negli anni a ispirare e a far riflettere chiunque avesse una sincera passione per la poesia come portatrice di verità e riflessione.