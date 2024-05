Ospedale Misericordia di Grosseto, iniziati i lavori al Pronto Soccorso

Grosseto: Da lunedì 6 maggio sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell'area di Pronto Soccorso per migliorare i percorsi e gli spazi di cura. Le modalità d’accesso allo stesso e allo spazio Pediatrico non subiranno modifiche.

Per i cittadini che avranno bisogno di rimanere in Pronto Soccorso, ci sarà un temporaneo trasferimento delle aree di Osservazione Breve Intensiva presso il terzo piano, lato nord, dello stabilimento ospedaliero. L'offerta di posti letto OBI non subirà modifiche e i pazienti riceveranno le dovute indicazioni dal personale e potranno ricevere la visita dei familiari con le consuete modalità.