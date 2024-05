Verso le Amministrative. "Uniti per Seggiano" incontra i cittadini

Seggiano: Dopo la convincente presentazione della lista Uniti per Seggiano capeggiata da Daniele Rossi avvenuta alla presenza di una folla interessata e sempre più entusiasta, il candidato Sindaco Rossi fissa gli incontri pubblici con la popolazione.



Il calendario è fitto di impegni: si inizia Sabato 25 Maggio nell'incantevole Borgo di Poggioferro dove i candidati incontreranno i residenti storici e i tanti nuovi residenti che hanno deciso di investire in questo piccolo paradiso. Domenica 26 Maggio ore 21:00 seguirà il canonico appuntamento a Seggiano in piazza la Fonte e domenica 2 Giugno ore 21:00 alla Pescina alle ex scuole.

Nel finale della campagna elettorale è previsto per il giorno Giovedì 06 Giugno un aperitivo in piazza Umberto I alle ore 18:30 e Venerdì 07 Giugno serata conclusiva in piazza Umberto I alle ore 21:00.

«In questi eventi - dice Daniele Rossi - torneremo a raccontare ai nostri cittadini quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare; diremo dei numerosi finanziamenti ricevuti che ci hanno permesso di aprire innumerevoli cantieri per la messa in sicurezza del territorio, l'asfaltatura delle strade, l'implementazione del museo dell'olio con l'acquisto del frantoio Busatti, l'efficientamento energetico degli immobili e della pubblica illuminazione, la riqualificazione delle scuole, la realizzazione di un asilo nido, il consolidamento del versante dei Mori e l'ampliamento del viale che conduce in piazza, il potenziamento degli impianti sportivi a Pescina, la riqualificazione dei parchi pubblici con nuovi arredi e attrezzature per i più piccoli. Il tutto senza dimenticare la montagna dove è stato realizzato il restauro del Rifugio di Capovetra e delle piazzole di sosta ad opera della Presidenza seggianese del Consorzio Forestale, la nuova asfaltatura del piazzale di Marsiliana ed è prevista la riapertura del campo scuola con un nuovo tapis roulant. Diremo che tutto questo è stato possibile pur lasciando il Bilancio del Comune con un cospicuo avanzo di amministrazione e senza ricorrere a nuovo indebitamento. Diremo che noi le feste le facciamo davvero, mettendoci impegno e dedizione: una ulteriore prova è il programma del prossimo weekend dedicato ai festeggiamenti in onore di San Bernardino, ricco di eventi ed iniziative cofinanziate in parte dal Comune.

Ma soprattutto gli diremo che per noi la priorità è mantenere un territorio sano e fruibile da tutti, gli racconteremo che il restauro dei ruderi del convento di San Bernardino non è un'utopia, ma una cosa concreta già in parte finanziata, gli racconteremo la nostra autenticità e lasceremo far scegliere alla popolazione se preferisce una bella centrale geotermica a media entalpia come propone l’avversario Alviani o se preferisce un bel posteggio ai piedi del paese con un impianto di risalita e magari arrivare in un bel borgo verde come proponiamo noi. A noi non manca il coraggio per parlare con la nostra popolazione i fatti e le carte lo dimostrano, ma non è così per i nostri avversari che evidentemente consapevoli di trincerarsi dietro a false bugie facilmente smascherabili hanno rigettato il nostro invito ad un confronto diretto».





A confermare la credibilità acquisita dall'amministrazione uscente con il proprio operato è la visita a sostegno della lista Uniti per Seggiano del Presidente della Regione Eugenio Giani, domenica 19 alle ore 18.00.