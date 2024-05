Politica Follonica, l'On. Nisini, e i consiglieri regionali Galli e Baldini per la presentazione lista Lega 19 maggio 2024

19 maggio 2024 161

161 Stampa

Redazione

Follonica: Grande partecipazione questa mattina a Follonica, dove si è svolta la presentazione dei candidati della lista Lega Salvini Premier.

Oltre ai candidati al Consiglio comunale sono intervenuti anche l'On Tiziana Nisini, già Sottosegretario alle politiche del lavoro, il consigliere regionale Giovanni Galli, e il consigliere regionale Massimiliano Baldini, commissario provinciale di Grosseto, alla presenza del candidato sindaco Matteo Buoncristiani e del segretario comunale della Lega Follonica Roberto Azzi. Pieno sostegno sia a al candidato sindaco Buoncristiani e al suo programma, che è stato brevemente illustrato, ribadendo che saranno i temi storicamente a cuore alla Lega, di cui i nostri consiglieri eletti si occupereranno con impegno, quindi essenzialmente di sicurezza, di turismo e di sanità. Un ottimo candidato sindaco a cui come Lega affianchiamo una grande squadra, molto motivata" - commenta il segretario Roberto Azzi - "da qui oggi parte l'invito ai cittadini ad aiutarci a cambiare Follonica, dopo 80 di governo della sinistra che ha devastato la nostra bellissima cittadina, soprattutto in questi ultimi anni." Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Follonica, l'On. Nisini, e i consiglieri regionali Galli e Baldini per la presentazione lista Lega Follonica, l'On. Nisini, e i consiglieri regionali Galli e Baldini per la presentazione lista Lega 2024-05-19T13:00:00+02:00 191 it Follonica, l'On. Nisini, e i consiglieri regionali Galli e Baldini per la presentazione lista Lega PT1M /media/images/LEGA-FOLLONICA-2024.jpg /media/images/LEGA-FOLLONICA-2024.jpg Maremma News Follonica, Sun, 19 May 2024 13:00:00 GMT