Mazzeo a Castiglione della Pescaia: "Una delle perle del nostro Tirreno"

Castiglione della Pescaia: Prosegue il percorso lungo il suo seggio elettorale per Antonio Mazzeo, candidato al parlamento europeo per il Partito Democratico alle prossime elezioni dell'8 e 9 maggio. "Una bella mattinata a Castiglione della Pescaia. Una località che rappresenta l'eccellenza del turismo toscano e della nostra costa tirrenica - ha detto Mazzeo".

"Ringrazio la sindaca, il vicesindaco, il segretario dell'unione comunale del PD Vezio Coradeschi, Alberto Bertinelli, responsabile della campagna per Antonio Mazzeo in provincia di Grosseto, e Mariano Genovese del PD di Grosseto, per avermi accompagnato in questa bella passeggiata e per essere stati con me al mercato, in mezzo alla gente. Per conoscere e capire le esigenze delle persone.

E prima ho visitato alcune delle principali realtà turistiche, economiche e attività commerciali di Castiglione della Pescaia, oltre alla zona del porto. Mi ha fatto molto piacere che insieme alla gente del posto ci fossero già tantissimi turisti. Sarà una stagione estiva eccezionale per tutte le nostre località di mare".