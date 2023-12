Salute Ospedale Misericordia di Grosseto, al via i lavori di ristrutturazione e rinnovo dei locali bar 4 dicembre 2023

4 dicembre 2023 373

373 Stampa

Redazione

Garantito il servizio presso l'esercizio del piano terra per tutta la durata dei lavori

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana sud est informa che, a partire dal giorno 04 dicembre e fino al 22 dicembre, sono previsti i lavori di ristrutturazione e rinnovo all'interno dei locali bar PO Misericordia Grosseto da parte del gestore ditta Sirio Spa. Scendendo nel dettaglio i lavori sono programmati come segue: - Bar Ala Nuova, cantiere attivo dal 04 al 18 dicembre con apertura prevista il 19 dicembre - Bar Piastra, cantiere attivo dal 18 al 22 dicembre con apertura prevista il 27 dicembre Per tutta la durata del cantiere il servizio bar al Misericordia è comunque assicurato e garantito presso l’esercizio del piano terra. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Ospedale Misericordia di Grosseto, al via i lavori di ristrutturazione e rinnovo dei locali bar Ospedale Misericordia di Grosseto, al via i lavori di ristrutturazione e rinnovo dei locali bar 2023-12-04T09:30:00+01:00 149 it Garantito il servizio presso l'esercizio del piano terra per tutta la durata dei lavori PT1M /media/images/ospedale-misericordia-grosseto-ingresso-1.jpg /media/images/thumbs/x600-ospedale-misericordia-grosseto-ingresso-1.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 04 Dec 2023 09:30:00 GMT