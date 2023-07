Ospedale di Massa Marittima, donati sgabelli per il reparto di Nefrologia e dialisi

A donarli sono la Nefro Toscana Onlus e l’Auser di Massa Marittima



Massa Marittima: Consegnati oggi al reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Massa Marittima sei sgabelli per le postazioni di lavoro degli infermieri. Sono una donazione della Nefro Toscana Onlus, con la collaborazione dell’Auser di Massa Marittima. I nuovi sgabelli consentiranno al personale di lavorare con ancora maggiore comfort.





«Tutto nasce quando gli sgabelli in nostro possesso sono risultati essere a fine percorso, - le parole della direttrice di Nefrologia e dialisi del presidio Lorena Traversari, - i pazienti ne hanno parlato con l’associazione Nefro Toscana che si è attivata. Sono passati due mesi ed eccoli qui». «La donazione nasce anche dall’esperienza personale, perché nella nostra Onlus ci sono anche dializzati – dice il vicepresidente di Nefro Toscana Ennio Bartoletti. - Sapevamo della necessità del Reparto di avere sgabelli nuovi, per questo abbiamo deciso di aiutare. Agli infermieri servono perché hanno una console in alto, e questi nuovi arredamenti permettono di utilizzare tutti gli strumenti con più facilità».

«Voglio ringraziare Nefro Toscana Onlus e l’Auser di Massa Marittima per il supporto dato al reparto di Nefrologia e dialisi, - afferma il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro. - Non solo, il mio plauso va anche agli operatori della dialisi per il lavoro svolto fino ad adesso e per quello che svolgeranno, sempre con passione e dedizione».