Ospedale di Grosseto, arriva la doppia sbarra per l’accesso agli autorizzati

Sono in arrivo delle novità per alcune categorie di veicoli che hanno accesso alle aree di sosta interne dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Grosseto: La principale riguarda l’installazione di una doppia sbarra all’ingresso ai parcheggi da via Senese, sia per l’area riservata ai dipendenti che per le categorie di utenti autorizzate. In quest’ultimo gruppo sono ricompresi i mezzi dei trasporti sanitari e i veicoli degli utenti di servizi sanitari che richiedono permanenze prolungate in ospedale.

Con la collocazione della doppia sbarra di accesso sarà infatti impedito l’ingresso per accodamento ad un veicolo autorizzato. Il sistema a lettura targhe alzerà la sbarra ad ogni veicolo che poi sosterà in una zona di limbo fra la prima e la seconda sbarra, prima di poter accedere all’area di sosta.

Tutte le associazioni che si occupano dei trasporti sanitari stanno ricevendo una comunicazione che le invita a fornire i numeri di targa dei mezzi in uso, allo stesso modo anche le persone in carico a determinati servizi, per i quali è già prevista la possibilità di accedere ad alcuni ambienti dell’ospedale, avranno la possibilità di ottenere l’accesso mostrando il proprio certificato al personale di presidio (sarà sufficiente farlo una volta per ottenere la registrazione della targa del mezzo per il periodo previsto). Allo stesso modo anche le persone con disabilità con veicoli muniti di tagliando potranno seguire la stessa procedura. La fase di accreditamento inizierà dal mese di gennaio 2025, non appena si concluderà questo processo e sarà collocata la segnaletica, il nuovo sistema entrerà in funzione.

«L’obiettivo - dichiara il direttore di presidio ospedaliero Michele Dentamaro - è quello di garantire migliore accessibilità agli utenti dei servizi che hanno realmente diritto alla sosta di prossimità, inoltre ci saranno dei benefici a cascata anche per i mezzi dei trasporti sanitari e per i lavoratori del Misericordia. Questo processo di cambiamento, significativo e opportuno, è realizzato in accordo e grazie alla collaborazione della direzione area dipartimentale Gestione contratti servizi e farmaceutica che ringrazio per l’impegno».