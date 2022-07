Oro fioretto femminile ai mondiali Cairo: sul podio la senese Volpi

I complimenti del presidente della Toscana Eugenio Giani



Firenze: L’Italia è oro nel fioretto a squadre femminile nei mondiali in corso al Cairo in Egitto. E tra le atlete vittoriose c’è anche la senese Alice Volpi, premiata dalla Regione Toscana con il Pegaso dello Sport nel 2018.



La squadra azzurra non scende dal podio iridato dal 2009, ma il gradino più alto mancava dal 2017, a cui sono comunque seguiti gli argenti di Wuxi nel 2018 e Budapest nel 2019. “E’ un vittoria che inorgoglisce l’intera Toscana – commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani – Complimenti a tutta la squadra e in particolare all’atleta senese”. Con Alice Volpi sono salite sul podio Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Il quartetto, dopo aver il giorno prima dominato ogni assalto, ha superato in finale gli Stati Uniti.