Ordine dei Commercialisti inaugura la nuova sede con il Presidente Elbano De Nuccio

“Il nostro lavoro guarda al presente e al futuro: formazione, giovani e pari opportunità sono i nostri pilastri” - dice il Presidente grossetano Paolo Mazzetti



Grosseto: Elbano De Nuccio, Presidente nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fatto visita alla nuova sede grossetana dell'Ordine. Ad accoglierlo il Presidente grossetano Paolo Mazzetti insieme agli Organi istituzionali: il Consiglio direttivo, il Consiglio di disciplina, il Comitato pari opportunità, il Consigliere nazionale Gian Luca Ancarani, oltre agli iscritti da più di cinquanta anni. C'era anche il vicepresidente della Provincia di Grosseto, e sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini.





Per la prima volta nella storia dell'Ordine grossetano – è stato creato nel 1959 e conta oggi 282 iscritti: 174 uomini e 108 donne, oltre a una società di professionisti – il Presidente nazionale viene in visita in città e non sarà l'ultima, poiché già per l’autunno si sta lavorando a un grande convegno che sarà aperto proprio dall'intervento del Dottor De Nuccio.





“La presenza del presidente nazionale ci riempie di orgoglio – ha detto il Presidente Paolo Mazzetti nel suo saluto – ed è il segno che il nostro territorio sta svolgendo un importante lavoro per gli iscritti, soprattutto nel settore della formazione, dell'informatizzazione e della tutela dei colleghi, in un momento storico di grandi cambiamenti, non solo per la nostra professione, ma anche per l'economia, i cittadini e le imprese. Basti pensare che, dall'insediamento del nuovo consiglio nel 2022, sono state già programmate e svolte 178 ore di formazione professionale, di cui 104 gratuite, su temi di grande interesse nelle materie economico aziendali, giuridiche e professionali: sistema di controllo interno; revisione legale; principi di comportamento del collegio sindacale; contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali; diritto processuale civile e diritto processuale penale; diritto tributario; mediazione; diritto della crisi d'Impresa; ordinamento professionale e deontologia. Stiamo lavorando per un Ordine sempre più vicino ai giovani, che faciliti l'accesso ai nuovi iscritti, che abbia a cuore le esigenze di tutti, in sinergia con il neo istituito Comitato pari opportunità, con la Presidente Monia Viti. Tra l'altro cogliamo l'occasione, in una sorta di anteprima, di presentare la nuova sede dell'Ordine grossetano, qui in via Monte Cengio 17, ristrutturata dall'interior designer Nicoletta Di Pietro. Ufficialmente l'inaugurazione, con la presenza di tutti gli iscritti, avverrà a fine settembre, ma già anticipiamo che anche l'ammodernamento della sede rappresenta un cambiamento, nel rispetto dei valori che informano il nostro programma di mandato: sono state realizzate due ampie postazioni di segreteria vetrate ed eleganti, un ufficio di rappresentanza con salotto ricevimento, sia per i membri del Consiglio, sia per gli iscritti operanti in altre zone della Provincia, bisognosi di un appoggio per lo svolgimento di un appuntamento professionale in Grosseto, una grande sala riunioni con più di 25 posti a sedere per formazione o conferenze e una toilette dotata di zona fasciatoio e allattamento per le colleghe che ne avessero bisogno. Grazie alla consulenza della Dottoressa Di Pietro, sono stati recuperati molti degli arredi esistenti e quelli non utilizzati sono stati donati in beneficenza”.





“La nuova sede di via Monte Cengio - commenta Nicoletta Di Pietro - si presentava già in ottimo stato, ma c'era bisogno di fare spazio alle necessità rappresentate dal Consiglio dell’Ordine. In un'ottica di risparmio e rispetto ambientale, l'ufficio è stato dotato di adeguate schermature solari esterne e di speciali pellicole antisolari alle vetrate, per maggior comfort dei lavoratori. Per aumentare il benessere interno, poi, ogni stanza è stata abbondantemente corredata da piante, nella logica del biophilic design, e da colori concilianti che passano dal sabbia, al grigio, al verde pavone. Sia io che i membri del consiglio siamo stati immediatamente concordi che le pari opportunità non passano solo dalle parole ma anche da piccole grandi iniziative concrete, come la creazione di una zona fasciatoio e allattamento.”