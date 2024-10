Orbetello: Mezzo milione per il palazzetto dello sport: la giunta approva l'atto di indirizzo

Lunedì la variazione di bilancio va in consiglio comunale

Orbetello: Approvato in giunta l'atto di indirizzo utile allo stanziamento di 500mila euro per il palazzetto dello sport di Orbetello che, dopo gli interventi iniziati prima dell'estate, necessita di lavori di ripristino e messa in sicurezza aggiuntivi.

L'atto di indirizzo approvato dalla giunta si tradurrà in una variazione di bilancio che sarà portata al vaglio del prossimo consiglio comunale: «Lunedì 14 ottobre in Consiglio Comunale – dice il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti - approveremo una importante variazione di bilancio che stanzia ulteriori 500mila euro per i lavori al Palazzetto dello Sport, il principale impianto sportivo al coperto del nostro territorio».

80mila euro erano già stati stanziati nei mesi scorsi per l'esecuzione di lavori per ripristinare l'impermeabilizzazione del tetto e per l'installazione di linee vita: «Prima dell'inizio dell'estate erano iniziati importanti lavori di rifacimento del tetto – chiarisce il primo cittadino lagunare - ma sono state riscontrare ulteriori problematiche che hanno portato la nostra Amministrazione Comunale a stanziare ulteriori somme per complessi interventi aggiuntivi di messa in sicurezza».

Un intervento importante che secondo l'amministrazione: «Garantisce la soluzione alle problematiche accertate al tetto e offre soluzioni migliorative per gli impianti di riscaldamento, che consentiranno una migliore fruizione degli ambienti di gioco e di servizio dell’impianto sportivo, anche in termini di risparmio energetico».