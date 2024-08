Orbetello: Incidente auto-camion, due i feriti. Uno è grave.

Orbetello: Attivato il personale sanitario del 118 della Asl Toscana sudest alle ore 17,40 circa, lungo SS1 Aurelia dir. nord km 145 nei pressi di Orbetello, per incidente stradale che vede coinvolto un camion. Due sono le persone ferite. Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità risulta incastrato nel mezzo e un altro in codice minore.

Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Albinia, Pegaso 2, vigili del fuoco e forze dell’ordine.