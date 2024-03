Orbetello, evento in piazza per celebrare l’8 marzo

Orbetello: In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, il Centro Antiviolenza Olympia de Gouges di Orbetello vi aspetta in piazza Plebiscito dalle ore 16,30 per celebrare le conquiste femminili e promuovere l'uguaglianza di genere.



L'8 marzo non deve semplicemente essere una data, ma l’occasione per riflettere sulle sfide da affrontare, il giorno in cui celebrare le conquiste raggiunte e combattere gli stereotipi di genere coinvolgendo attivamente studenti, cittadine e cittadini nella lotta per i diritti delle donne.

Stand informativi, esibizioni musicali, letture di poesie e interviste in strada contribuiranno a creare un'atmosfera di condivisione e riflessione sui temi fondamentali dell'uguaglianza di genere, dell'empowerment femminile e della diversità consentendo, a chiunque, di partecipare alla diffusione di messaggi positivi e inclusivi per costruire un futuro più equo e solidale.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo delle realtà locali Coordinamento Donne CGIL e ANPI, Associazione In Itinere, Associazione Oltre lo Sguardo, Commissione Pari Opportunità del Comune di Orbetello, Associazione Sportiva Reali Presidi, Laguna Art Factory, Associazione Incontriamoci, con l’obiettivo di promuovere tutte insieme una società più giusta e inclusiva, hanno reso possibile questo evento.