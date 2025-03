Cronaca Polizia municipale: ecco il bando per l’assunzione di due agenti a tempo determinato 15 marzo 2025

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 marzo 2025 Capalbio: È stato pubblicato sul sito del Comune di Capalbio il bando per l’assunzione di due agenti della Polizia municipale a tempo determinato. “L’obiettivo – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – è quello di rafforzare il personale della Polizia municipale durante il periodo estivo. I prossimi mesi, visto anche l'aumento dell’affluenza turistica, comporteranno un maggiore sforzo dei nostri agenti e per questo riteniamo fondamentale aumentare temporaneamente il personale”. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del 31 marzo 2025. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: https://bit.ly/41TwYXM. Seguici



