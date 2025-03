"La Lega di Follonica: avanti senza personalismi, per il bene della città"

Follonica: "Le recenti dimissioni di alcuni militanti, tra cui l’ex segretario di sezione, non fermano la Lega di Follonica. Noi, militanti rimasti, vogliamo guardare oltre, convinti che la politica non si debba basare sui personalismi, ma su idee e obiettivi concreti per il bene della città. Ringraziamo chi negli anni ha fatto crescere il partito, ma ora è il momento di concentrarsi sul futuro.

Con il centrodestra al governo della città, la responsabilità di tradurre i nostri valori in azioni è più forte che mai, e noi intendiamo fare la nostra parte. La sicurezza rimane una priorità assoluta. Spingiamo con forza per la realizzazione del Commissariato di Polizia, fondamentale per tutelare i cittadini, e apprezziamo l’ottimo lavoro dell’amministrazione Buoncristiani, che ha potenziato la Polizia Municipale dimostrando che investire in questo ambito è possibile.

Allo stesso modo, non molliamo sul decoro urbano e sulla manutenzione: la nuova municipalizzata è un passo avanti per interventi più rapidi ed efficienti, mentre il verde pubblico merita maggiore attenzione per rendere Follonica più vivibile e attrattiva. Sullo stesso fronte, è tempo di affrontare il degrado dell’ex Colonia Marina: proponiamo l’alienazione dell’immobile per un recupero che restituisca dignità a quell’area, una scelta coraggiosa che la città attende da troppo.

Anche viabilità e parcheggi sono temi cruciali. Serve una circolazione più scorrevole, pensata in chiave moderna, e soluzioni pratiche per la sosta, soprattutto d’estate. La nostra idea è semplice ma concreta: trasformare il Parco Centrale in un’area di parcheggio nei giorni senza mercato, alleggerendo il caos e agevolando cittadini e turisti. Sono proposte che nascono dall’ascolto del territorio, perché per noi la politica è questo: impegno quotidiano, senza protagonismi.

La Lega resta uno dei tre pilastri del centrodestra. Anche senza consiglieri comunali diretti, il nostro commissario e il partito partecipano attivamente ai tavoli politici e al dibattito nella maggioranza, contribuendo con proposte e visione. I risultati elettorali possono oscillare, ma ciò che conta è il lavoro sul campo, fatto con serietà e spirito di servizio.

Per essere ancora più vicini ai follonichesi, è nostra intenzione aprire a breve una sezione cittadina: un punto di riferimento per chi vuole unirsi al nostro impegno. Guardiamo avanti con determinazione, perché Follonica ha bisogno di amministratori responsabili, e noi siamo qui per dare il nostro contributo, tenendo sempre a mente l’unico vero obiettivo: il bene della nostra città", termina la nota.