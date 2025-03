Toscana: Allerta rossa più limitata prorogata fino alle 24 di sabato 15 marzo

Firenze: È stata prorogata fino alle 24 di oggi, sabato 15 marzo, l'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale, ma limitatamente al bacino inferiore dell'Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone pistoiese. L'allerta diventa invece arancione, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a Firenze. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore.

È quanto prevede l'avviso di criticità emesso oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che segnala nella giornata di oggi una nuova perturbazione che interesserà l'Italia e anche la Toscana, con precipitazioni sparse su tutta la regione.

Per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, codice arancione per tutto il sabato nelle aree lungo l'asta dell'Arno, la Val Bisenzio, il Mugello e la Romagna toscana, mentre il codice è giallo, fino alla mezzanotte di oggi, per il resto della Toscana.

Nella giornata di domani, domenica 16 marzo, condizioni meteorologiche in miglioramento: il codice per il rischio idraulico del reticolo principale in Valdarno inferiore e Val Bisenzio diventa arancione fino alle ore 14, mentre per l'area fiorentina e il Mugello il codice è giallo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo .