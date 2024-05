Salute Orbetello, al via un laboratorio dedicato agli adolescenti per sviluppare le Life Skills 7 maggio 2024

Un ciclo di incontri per prevenire il disagio giovanile promossi dal Consultorio Colline dell'Albegna dell’Ospedale San Giovanni di Dio

Orbetello: Incontri rivolti agli adolescenti dai 13 ai 18 anni per sviluppare le abilità di vita nei giovani, ovvero competenze e capacità individuali, sociali e relazionali. È questo l’obiettivo del laboratorio “IO + TE = NOI. Incontriamoci per allenare le abilità di vita (Life skills)” che si articolerà in una serie di incontri che si svolgeranno a partire da mercoledì 8 maggio presso il Consultorio Colline dell'Albegna dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Il laboratorio si svilupperà come un cammino di aiuto e sostegno nel leggere il mondo emotivo degli adolescenti. In questo senso il ciclo di incontri intende fornire agli adolescenti – attraverso attività improntate sul gioco e sull’empatia – una cassetta degli attrezzi per sviluppare abilità specifiche per una migliore coscienza di se stessi e una maggiore resistenza allo stress e all’ansia. Grazie al sostegno di due educatrici professionali, Sonia Cerulli e Liuba Cappellini, i giovani potranno riconoscere ed implementare le proprie competenze e affrontare efficacemente le richieste, le sfide e i cambiamenti della vita quotidiana. Di seguito il programma del laboratorio: • Mercoledì 8 maggio 2024 ore 16-18 - Conoscenza di sé – quanto valgo? • Mercoledì 15 maggio 2024 ore 16-18 - La forza del corpo e della mente • Mercoledì 22 maggio 2024 ore 16-18 - Le mie relazioni • Mercoledì 29 maggio 2024 ore 16-18 - Come mi vedo? Scattiamoci un selfie • Mercoledì 05 giugno 2024 ore 16-18 - Mi fido di te. Stima di sé e aspettative nel gruppo Il ciclo di incontri è il proseguimento del programma di prevenzione e contrasto al disagio giovanile promosso sin dal 2020 dalla dottoressa Roberta Caldesi, Direttrice di Zona Colline dell'Albegna, che ha previsto prima dei gruppi di incontro di sostegno alla genitorialità e dal 2023 i laboratori sulle life skills rivolti agli adolescenti. L’iniziativa è realizzata dall’Unità Funzionale Attività consultoriali delle Colline dell’Albegna, diretta dalla dottoressa Agnese Mattera, in collaborazione con la UOC Promozione della Salute, la UOS Educazione alla salute e il Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione. Per iscrizioni e informazioni inviare una mail a: areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it oppure telefonare allo 0564 869340 Seguici



