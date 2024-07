"Ora! L’infinita corsa dell’Intelligenza artificiale" di Simone Fagioli

Sabato 6 luglio 2024 - Ore 16.30 Presentazione del libro di Simone Fagioli

Monticello Amiata: Oggi l’IA è dappertutto, tutti ne parlano, ma spesso senza sapere esattamente di cosa si tratta. Ma l’IA non è una moda, viene dal lontano, dalle riflessioni degli Illuministi del Settecento e ci sta portando verso il futuro, quello vero. Il più grande pregio dell’Intelligenza artificiale è quello di aiutarci a capire il presente, a raccogliere, analizzare, approfondire informazioni. Una fotografia colorata o generata dall’IA è un documento reale, non è un artefatto della macchina, perché ha in sé la nostra conoscenza.

Comprendere e saper utilizzare gli strumenti dell’IA è essenziale, ad ogni livello, dallo studente al professionista, senza temerla. Lo scontro uomo/macchina è impossibile e chi conosce le macchine potrà scrivere il futuro. Sviluppare e addestrare nel modo giusto l’IA è una sfida e un impegno, non solo tecnico, anche morale, per sviluppare, anche, informazioni corrette e verificate, per andare contro in modo critico contro le false notizie, diffuse sovente in rete ma che l’IA è in grado di smascherare.

Simone Fagioli introdurrà i temi più rilevanti dell’IA, anche con esempi pratici, tratti dalle sue ricerche e dialogherà con gli intervenuti sulle possibilità di applicazione dell’IA nell’ambito dei beni culturali, su come può essere utile nei musei, sia per operare sui reperti sia per la loro divulgazione, proponendo alcune idee per la Casa Museo di Monticello Amiata.

Seguirà piccolo aperitivo.

Simone Fagioli: ricercatore di ambito antropologico, si occupa di studi sul rapporto uomo/macchina dagli anni Novanta. Da alcuni anni sta lavorando sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito umanistico e nella fotografia. https://independent.academia.edu/SimoneFagioli

Il libro "Ora! L’infinita corsa dell’Intelligenza artificiale" edizione Effigi 2023. https://www.cpadver-effigi.com/blog/ora-infinita-corsa-dell-intelligenza-artificiale-simone-fagioli/