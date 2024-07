Attualità Gabbrielli: Rammarico e dispiacere per atti vandalici centro di pattinaggio in via Uranio 3 luglio 2024

Grosseto: "Con rammarico e dispiacere apprendiamo che sono stati commessi atti vandalici al centro di pattinaggio in via Uranio a Grosseto, danneggiata la tensostruttura e rovinate le bandiere e i vessilli. Ci chiediamo come sia possibile che certe cattiverie possano accadere. Siamo vicini in questo momento difficile e di sconforto al presidente Stafano Osti, grande dirigente sportivo che tanto ha dato e tanto sta dando alla città di Grosseto. Negli anni 90, Stefano Osti contribuì, con mister Marco Cacitti e il dirigente Gianni Baldi, alla ricostruzione dell'US Grosseto e al raggiungimento , quasi della serie C. Attualmente Stefano Osti sta ottenendo grandi risultati con l'hockey è riuscito a riportare la squadra grossetana ai massimi livelli nazionali ed internazionali. Grosseto e i Grossetani dovrebbero essere lusingati di avere tra i protagonisti dello sport della nostra città, Stefano Osti che ha avuto un passato importante anche in serie A come segretario con il Bologna calcio e poi con il Siena", conclude Amedeo Gabbrielli consigliere provinciale Forza Italia PPE

