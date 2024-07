Roccastrada. Centrodestra: Per amministrazione priorità sono le surroghe di tre consiglieri comunali

Roccastrada: “All’ordine del giorno del primo consiglio comunale, successivo all’insediamento, la priorità per l’amministrazione sono le surroghe di tre consiglieri comunali”, affermano da gruppo consiliare Centrodestra per Roccastrada, Alessio Caporali, Roberto Bocci, Franca Gramola, Giudi Parrini.

“Con questo consiglio comunale dedicato esclusivamente a surrogare i consiglieri maggiormente premiati tramite le preferenze con altri bocciati dagli elettori di sinistra” – afferma il capogruppo di minoranza Alessio Caporali – “si sta adempiendo a una formalità prevista e certamente legittima, ma a nostro avviso moralmente biasimabile per il fine. Infatti, i consiglieri dimissionari – ora assessori – non vengono rimossi per meriti o pregi di chi li sostituirà, ma per accontentare con qualche sgabello gli alleati di coalizione del PD nella recente tornata elettorale, con una particolare attenzione a chi per 5 anni è stato contro gli amministratori del PD quale consigliere di opposizione eletto con i voti della Lega, similmente al suo omologo ex Lega operante in provincia. I due illuminati dal nuovo, si fa per dire, “orizzonte civico”, si sono convertiti non sulla via di Damasco, ma su quella del Limatola, il quale, al di là di qualsiasi arrampicata sugli specchi per giustificare i NOC, ha bisogno di loro per approvare gli atti del consiglio provinciale e, di conseguenza, mantenere, con un minimo di credibilità, il suo ruolo di presidente della provincia. Con questo comunicato e il nostro voto contrario alle surroghe proposte in consiglio comunale, speriamo sia chiara la differenza tra chi fa politica, in qualsiasi ruolo, al servizio del cittadino e chi, invece, segue le dinamiche di palazzo”, concludono Alessio Caporali, Roberto Bocci, Franca Gramola, Giudi Parrini.