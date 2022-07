Lavoro: la Provincia di Grosseto ha pubblicato 3 avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato.

Grosseto: Opportunità di lavoro nell’amministrazione provinciale. La Provincia di Grosseto ha pubblicato tre avvisi pubblici di mobilità esterna per la copertura rispettivamente di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo (categoria D) (scadenza bando ore 24 del 12 agosto 2022); un posto di istruttore tecnico categoria C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica (scadenza ore 24 dell’ 1 agosto 2022) e due posti di istruttore amministrativo categoria c a tempo pieno e indeterminato presso la segreteria generale e l’area pianificazione strategica e sviluppo (scadenza ore 24 del 29 luglio 2022).

Gli avvisi di mobilità, le relative determine e il modello di domanda da compilare per partecipare alla selezione sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Grosseto.