Sport Open day per i Giovanicalciatori Grosseto 28 agosto 2023

Grosseto: L’ A.S.D. Giovanicalciatori Grosseto, comunica la ripresa dell’attività come Centro Calcistico di Base e invita tutti i bambini dai 5 agli 11 anni a ritrovarsi per giocare insieme nell’ OPEN DAY di GIOVEDI 7 E VENERDI 8 settembre dalle ore 17:00 alle 18:30 presso il sempre curato ed accogliente impianto sportivo “Campo B. Zauli” ( ingresso cancello Viale Michelangelo). L’invito è rivolto a tutti, sia i piccoli giocatori che già hanno condiviso con noi l’esperienza della passata stagione che per i nuovi, accompagnati dalla curiosità e la voglia di divertirsi nel condividere con i propri compagni di gioco la passione per il pallone. Ci saranno, ad attendervi, Istruttori qualificati ed attenti nel saper tenere vivo e coltivare nel tempo il vostro entusiasmo per il calcio, guidandovi al rispetto delle regole di campo e di convivenza civile. La nostra società fonda la propria forza nella semplicità e nell’accoglienza: tutto sempre a misura di bambino. Viene riconfermato ancora una volta il principio ispiratore secondo cui:” tutti i bambini, senza discriminazioni, hanno il diritto di crescere sereni nel divertimento e nel piacere del gioco, sostenendo il valore della cooperazione nella valorizzazione dell’ unicità individuale”. Si comunica inoltre che l’inizio della stagione sportiva 2023-2024 è fissato per LUNEDI 11 settembre (dalle ore 17:00 alle ore 18:30). Per info: Silvio_Batazzi-cell.3483804667, Amedeo Gabbrielli-cell. 3290774527





