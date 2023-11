Open Day di Hockey su Pista al Capannino

Follonica: Sabato 2 dicembre alle 16.30 al Capannino ci sarà un Open Day di Hockey su Pista. Sono invitati a partecipare tutti i bambini che vogliono provare questo fantastico sport con istruttori di terzo livello FIRS. Che portino un amico con loro. In tale occasione potranno conoscere i giocatori di serie A1 per autografi.



In regalo per tutti i partecipanti un biglietto omaggio per la partita di campionato serie A1 della sera Consorzio Maremmano Cave Follonica Hockey contro Teamservice Car Monza ore 20:45.