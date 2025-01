Il Comune di Grosseto invita tutte le famiglie dei bambini dai 3 ai 6 anni a partecipare agli Open day delle scuole dell’infanzia comunali.

Grosseto: Un’importante occasione per conoscere da vicino gli ambienti educativi, le attività proposte e il personale dedicato all’educazione e al benessere dei più piccoli. Le visite si terranno nelle seguenti date e sedi: Il Cappellaio Matto, via Fiesole 16, il 9 gennaio 2025 ore 17-18 e il 28 gennaio dalle 16 alle 17. L'Arcobaleno, via Ungheria 1/A, il 9 gennaio dalle 16 alle 17 e il 28 gennaio dalle 17 alle 18. Le Margherite, via Giordano 44, l'8 gennaio tra le 16.00 e le 17.00 e il 29 gennaio tra le 17 e le 18. Il Folletto, via San Sebastiano 5 a Istia, il 9 gennaio tra le 16 e le 17 e il 30 gennaio tra le 17 e le 18. Baticuore, via Grossetana 8, a Batignano, il 10 gennaio 2025 tra le 16 e le 17 e il 27 gennaio tra le 17 e le 18.

Durante le giornate di apertura sarà possibile visitare gli spazi dedicati ai bambini e dialogare con il personale educativo, che illustrerà le modalità attraverso cui vengono proposte le esperienze di gioco e cura. L’obiettivo principale è garantire il benessere e la crescita dei bambini, in un contesto educativo stimolante e inclusivo.