On.le Rossi (FDI): Legge Bilancio importante sostegno con fondi destinati allo sport

Roma: “Ancora una volta c’è la massima attenzione al mondo dello sport da parte del governo Meloni, dove con la legge di Bilancio vengono destinate importanti risorse a sostegno, come ad esempio i fondi per il sociale e per lo ‘sport nelle periferie’, e per il progetto ‘bici e comune’ al quale verranno dedicati 5 milioni e mezzo di euro”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia e assessore allo sport del comune di Grosseto, On.le Fabrizio Rossi.



“Poi, - prosegue il deputato di FDI - in totale sono ben 400 i milioni stanziati dall’esecutivo per il biennio 2024/26 per un grande evento come quello delle Olimpiadi invernali di “Milano-Cortina”, ma attenzione è stata riservata anche alle attività dello sport periferico con la proroga del credito d’imposta al 65% per la manutenzione e il restauro degli impianti sportivi, e del credito d’imposta al 50% per gli investimenti pubblicitari”.

“Inoltre, attenzione anche verso l’impiantistica sportiva, con la realizzazione di un fondo speciale per credito sportivo e culturale, con la concessione di contributi in conto interessi per finanziare tali progetti per circa 200 Milioni. Quindi, atti concreti di questo esecutivo in favore dello sport, poiché lo sport unisce e non divide, soprattutto educa i giovani a stare insieme secondo principi di rispetto, etici e fondamentali”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.