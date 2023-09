Oltre 4 mila euro in arrivo alla biblioteca comunale Carlo Mariotti

Alla struttura scarlinese è stato riconosciuto il contributo dal ministero della Cultura per il sostegno del mercato del libro



Scarlino: Per il quinto anno consecutivo la biblioteca comunale Carlo Mariotti di Scarlino è risultata tra i beneficiari del contributo per l’acquisto di libri previsto dal ministero della Cultura. La biblioteca, che aveva presentato la domanda per la quota per l’acquisto di testi per il 2023 alla direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, ha ricevuto un contributo di 4.232,08 euro, cifra massima erogabile ad un Comune con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi. Il decreto prevede che le risorse assegnate siano utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri e di cui il 70% deve essere comprato in tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca.

«Il contributo del ministero della Cultura rappresenta un aiuto concreto – dichiara l'assessore alla Cultura Michele Bianchi – per far crescere la nostra biblioteca e per offrire un sostegno a tutta la filiera del libro e dell'editoria locale che ha attraversato un lungo periodo di difficoltà dovuto alla pandemia. Una parte del contributo sarà investita nell'acquisto di volumi selezionati per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura, al fine di dare impulso ad una maggiore consapevolezza e qualità della vita democratica e del senso civico. Lettura e legalità sono un binomio essenziale che la biblioteca Mariotti vuole mettere in relazione promuovendo l’educazione e la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie scritte e narrate siano strumenti fondamentali per trasmettere i valori della giustizia e della responsabilità ai più giovani, al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno del quale il rispetto delle regole, ma prima ancora il rispetto dell’altro, acquisti valore primario. Per quanto riguarda la biblioteca Mariotti, come Amministrazione comunale da tempo stiamo concentrando la nostra attenzione per arrivare ad una piena valorizzazione della sua funzione sociale e culturale con tante novità che saranno rese note nei prossimi giorni».