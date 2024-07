Olio, Confagricoltura Toscana: “Servono ancora 10 milioni di euro per ammodernare i frantoi”

Il presidente Neri: “Bene il bando delle Regione, ma i fondi non coprono nemmeno la metà delle necessità”



Firenze: “Il bando della Regione Toscana per l'ammodernamento dei frantoi oleari ha avuto molto successo, ma le risorse non bastano per tutti. Per dare una svolta servirebbero dieci milioni di euro”. A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana.

“Il bando della Regione, che ringraziamo per il lavoro certosino che ha condotto, assegnerà a fondo perduto 8 milioni e 335 mila euro per favorire la sostituzione o l’ammodernamento dei frantoi esistenti delle imprese in graduatorie – ricorda Neri - anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il bando ha riscosso un grande apprezzamento fra le aziende agricole, a dimostrazione che il nostro è un settore dinamico, nonostante le criticità e le difficoltà attuali, che ha voglia di investire per crescere, per migliorare le proprie prestazioni in ottica di sostenibilità economica ed energetica, per fare impresa a tutto tondo”.

“Ma non tutte le aziende hanno potuto accedere ai contributi – spiega Neri - perché i fondi stanziati non sono sufficienti a coprire nemmeno la metà delle richieste. Chiediamo quindi che venga fatto uno sforzo comune per aiutare tutte le imprese: le risorse investite servirebbero da volano per sostenere la ripresa necessaria per il settore. Non è possibile fare differenze fra aziende, è necessario un ammodernamento generale del comparto”.