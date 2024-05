Oggi parliamo di... la cantina Gagiablu

Si è svolta ieri 25 maggio l’inaugurazione della cantina dell’azienda vinicola Poggio Ulivi con il vino Gagiablu. L’Azienda vinicola Poggio Ulivi sita nella strada provinciale dei dei Laghi, si presenta con il suo brand di vini dal nome Gagiablu.

Laura Mauriello, lombarda, ha deciso di puntare sulla nostra terra di Maremma per la produzione del suo vino, ha scelto la Maremma per il suo progetto per una serie di motivi legati al territorio, per il legame che sin da piccola ha avuto durante le vacanze estive con il nostro mare, il clima, insomma la Maremma una terra ideale in cui vivere. Un progetto quello di Laura che vede la creazione di importanti vini come il Vermentino e il Sangiovese dal nome Giovè, al Merlot il cui nome Frà Merlot fa riferimento al figlio che si chiama Francesco. Molte le novità che vanno dal Sangiovese, allo spumante Diciottesimo, dedicato alla figlia che proprio questo anno festeggia i 18 anni.

Da giugno i vini Gagiablu saranno venduti presso la cantina dell’azienda vinicola Poggio Ulivi, per poter essere degustati nelle case di tutti, nei ristoranti e da tutti coloro che amano il buon vino.





