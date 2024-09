Oggi parliamo di: ... l’8 settembre del 1474 nasce Ludovico Ariosto

Nel giorno della sua nascita voglio ricordare uno dei più grandi rappresentanti della letteratura del rinascimento, Ludovico Ariosto nato l’8 settembre 1474 a Reggio Emilia. L’opera cavalleresca di Ludovico Ariosto “l’Orlando Furioso” è un capolavoro assolutamente unico rispetto a tutte le forme di letteratura conosciute, composto da ben 46 canti. È la continuazione dell’Orlando innamorato, opera rimasta incompiuta di Matteo Maria Boiardo.

Ludovico Ariosto può essere considerato un esempio di intellettuale cortigiano, in quanto lavorò per tutta la vita alla corte estense. Compose anche altre opere, scrivendo diverse commedie come La Lena e Il Negromante negli anni Venti del Cinquecento. Gli fu anche affidato l’incarico di governatore della Garfagnana.

L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto si basa su una serie di temi profondi, presenti nelle varie vicende narrate nel poema, tra cui l'amore e la gelosia, l'eroismo e la cavalleria, la fortuna e il destino. Quello di oggi vuole essere un semplice omaggio a Ludovico Ariosto, nel giorno della ricorrenza della sua nascita, consapevoli che il messaggio da lui trasmesso con la sua opera è forte: “Tenere i piedi per terra……. oggi più che mai dobbiamo guardarci dalle illusioni”