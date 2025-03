Oggi parliamo di: …… 9 marzo 1955 viene presentata la FIAT 600

Curiosità:

Era il 9 marzo del 1955 giorno in cui venne presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, la Fiat 600, che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra.

La piccola utilitaria Fiat venne presentata nel Palazzo delle Esposizioni, il prezzo di listino era di 590 000 Lire.

Si presentava con una buona abitabilità per 4 persone, il motore era situato in posizione posteriore di 633 cm³ ed era in grado di spingere l’automobile fino a 95 km/h.

Prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT, la Fiat 600 fu costruita dal 1955 al 1969. Un’auto che ha fatto la storia dell’auto in Italia, diventando l’icona del boom economico italiano.

La Fiat 600, l’auto che ha cambiato l’Italia e gli italiani, compie 70 anni.