Cronaca Asl: Punti farmaceutici, variazioni orarie per le festività nazionali 17 aprile 2025

17 aprile 2025

Il 2 maggio sarà chiuso l’Ufficio Protocollo di Grosseto Grosseto: In prossimità della Festa di Liberazione e della Festa del Lavoro alcuni servizi Asl subiranno delle variazioni orarie rispetto alle normali aperture. In particolare i Punti farmaceutici di Follonica, Massa Marittima, Castel Del Piano e Orbetello saranno aperti il 24 e il 30 aprile dalle 9 alle 13,30. Negli stessi giorni il Punto farmaceutico di Grosseto sarà aperto dalle 9 alle 15. L'Ufficio Protocollo di Villa Pizzetti rimarrà chiuso nella sola giornata di venerdì 2 maggio 2025 per ponte festivo. Seguici



