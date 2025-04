Tre gli appuntamenti in calendario per la stagione velica 2025 all’Argentario che coinvolgeranno Miramis e le sue strutture con eventi esclusivi per i regatanti

Porto Ercole: Miramis, brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo AB, rafforza la collaborazione, già avviata nel 2024, con lo Yacht Club Santo Stefano, attivo nella promozione e nella pratica della vela e degli sport nautici all’Argentario. Saranno, infatti, proprio le location di Miramis, quale brand ufficiale dell’esperienza a terra, ad ospitare alcuni eventi esclusivi pensati per i regatanti che parteciperanno ai tre più importanti appuntamenti di vela organizzati dallo Yacht Club Santo Stefano.

A partire da Pasquavela, in calendario dal 19 al 21 aprile, con la regata offshore di 125 miglia e tre giorni di regate costiere. È attesa, invece, a giugno, dal 18 al 22, l’Argentario Sailing Week, occasione imperdibile per gli amanti della vela, che dal 1992 richiama yachts Classici, Vintage, Spirit of Tradition e Classi Metriche con equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Infine, dal 16 al 19 ottobre, sarà la volta della Coppa Italia di Vela d’Altura, aperta alle imbarcazioni a rating, a cui partecipano i migliori equipaggi della stagione agonistica nazionale.

Grazie all’organizzazione di questi eventi velici, l’anno scorso oltre 100 imbarcazioni si sono sfidate nelle varie competizioni, creando importanti momenti per far conoscere l’Argentario e promuovere il territorio e le realtà che ospita. Il mondo della vela, inoltre, si integra perfettamente con le diverse esperienze che Miramis ha pensato per gli ospiti che scelgono le sue strutture, rese uniche da un servizio d’eccellenza. Infatti, l’elemento chiave delle attività proposte intende favorire sport e svago all’aria aperta, esplorando il paesaggio della Maremma da prospettive diverse e contribuendo ad incoraggiare uno stile di vacanza a contatto con la natura, rispettoso dell’ambiente e che punta alla valorizzazione del territorio e della comunità locale. Tra queste, ad esempio, le escursioni in bicicletta e l’impegno, assieme a partner locali, per posizionare l’Argentario tra le bike destination più attrattive del Paese.

Stefano Cuoco, Amministratore Delegato di Miramis Italy, ha commentato: “La vela è sinonimo di eleganza, legame con la cultura nautica locale e rispetto del mare, oltre che scelta di vivere in modo autentico la bellezza naturale di un paesaggio isolano. Sono gli stessi valori che, ogni giorno, mettiamo al primo posto nell’offerta di ospitalità di Miramis, promuovendo un turismo sostenibile che preservi e valorizzi il territorio. Essere partner dello Yacht Club Santo Stefano, ci consente anche di rafforzare la collaborazione con le associazioni e le aziende locali, che riteniamo essere realtà fondamentali per un rilancio dell’Argentario, creando connessioni e opportunità che contribuiscano a rendere la destinazione una metà sempre più richiesta, non solo nella stagione estiva”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche per quest’anno la partnership con Miramis per l’intera stagione sportiva – ha dichiarato Piero Chiozzi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano. - Miramis, brand di ospitalità di alta gamma del gruppo svedese Qarlbo AB, condivide con noi valori fondamentali come la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, il rispetto e la difesa del mare. Questa partnership rappresenta un’opportunità preziosa per lavorare insieme nella valorizzazione del territorio e nella promozione di una cultura dell’ospitalità consapevole e autentica. Insieme, vogliamo costruire un percorso che unisca sport, benessere e responsabilità, nel segno di una visione comune e di un impegno condiviso”.