Fdi Scansano, Adriano Gualdani confermato alla guida del circolo

Scansano: Grande entusiasmo e partecipazione all'evento di Fratelli d'Italia Scansano che ha portato alla riconferma di Adriano Gualdani alla carica di coordinatore comunale del circolo. Gualdani sarà coadiuvato da Roberta Cioni che ricoprirà il ruolo di vice.

Si è svolto lo scorso venerdì 11 aprile, alla presenza dell'onorevole Fabrizio Rossi, del presidente provinciale Luca Minucci, del capogruppo in provincia Guendalina Amati e del dirigente nazionale Mario Pellegrini, il congresso comunale del circolo Fratelli d'Italia Scansano. Presenti all'assise, molti militanti e sostenitori. Prosegue quindi con Scansano, il percorso congressuale del partito della Meloni nei vari territori della provincia di Grosseto.

"Un territorio, quello di Scansano - dicono da FDI, - con un potenziale molto grande. Per questo siamo molto fiduciosi che in questa realtà così importante ci sia un territorio fertile e pronto a raccogliere le sfide future che il nostro partito intende lanciare per una gestione diversa, più vicina ai cittadini, che riportano quell'ambizione di crescita che purtroppo adesso manca a causa della scarsa attenzione e lungimiranza da parte dell'attuale amministrazione comunale".

"Sono pronto - commenta Adriano Gualdani - a proseguire questa sfida. Sento molto la vicinanza sia del partito che dei cittadini. In loro vedo che c'è una grande voglia di cambiamento. Abbiamo come forza politica una grande responsabilità: quella di rappresentare localmente, l'ottimo lavoro svolto dal governo nazionale. Fratelli d'Italia è pronta a cogliere questa opportunità per il bene di Scansano e del suo territorio".