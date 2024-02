"Oggi parliamo di…": 4 febbraio, Facebook compie 20 anni

Il 4 febbraio 2004 nasceva Facebook, uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, con altri amici lancia una rete sociale dedicata al mondo universitario. Il nome originario “The Facebook”, destinato ad avere una diffusione mondiale. Di sicuro Facebook ha aperto la strada ad una miriade di altri social media e nel bene o nel male ad una rivoluzione nella comunicazione.







Una cosa è certa a distanza di vent'anni Facebook, resta la piattaforma più longeva e nonostante l’arrivo “ della concorrenza”, dal punto di vista numerico sulla piattaforma ogni giorno a livello mondiale sono attive 2.11 miliardi di persone. La storia di Facebook,una evoluzione continua: nasce dalle ceneri di FaceMash, una piattaforma che permetteva di confrontare le foto tra colleghi, nel 2004, anno di nascita, arriva la bacheca, nel 2005 le foto, nel 2006 il News feed, si inizia a parlare di algoritmo. Nel 2007 arrivano anche gli annunci pubblicitari, andando così ad abbracciare l’aspetto commerciale delle aziende. Nel marzo 2008, viene lanciata Messenger e nel 2012 arriva la quotazione in borsa, con il prezzo di 38 dollari ad azione, facendo arrivare a 104 miliardi di dollari il valore dell’azienda. Facebook, ha cambiato cambiato in positivo e in negativo il modo di fare comunicazione, una cosa è certa, un buon utilizzo può portare grandi vantaggi, al contrario il suo uso non è corretto, o distorto, può portare a pericoli e inconvenienti.

Su Facebook, come nella vita, la differenza sta sempre nel modo con cui ci rapportiamo con gli altri.

Oscar Wilde : “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”, questo vale anche nella comunicazione sui social.

Buon Compleanno Facebook