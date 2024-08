Oggi parliamo di ... 4 agosto del 1978 giornata record per Sara Simeoni

Era il 4 agosto del 1978 quando Sara Simeoni stabilisce a Brescia in un meeting di atletica tra Italia e Polonia femminili il record nel salto in alto con 2.01 m . Record che venne poi eguagliato il 31 agosto sempre del 1978 negli Europei di Praga.

Nel 78 la Simeoni aveva 25 anni, con alle spalle un notevole impegno sportivo, supportato da ottimi traguardi, avendo migliorato molte volte il record del salto in alto, ma vedere una donna superare il muro dei 2 metri per la prima volta nella storia, la fece entrare nella leggenda dello sport, non solo nazionale, ma mondiale.

Un primato mondiale, che rimarrà tale fino al 2007. Questa vittoria ha contribuito ad aprire un maggiore interesse sullo sport femminile, anche a livello mediatico. Sara Simeoni la prima donna al mondo a superare i due metri, un primato tutto italiano.

Concludo riportando una dichiarazione della stessa Sara Simeoni: “Io e Pietro (Mennea) lavoravamo lontano dai riflettori. Eravamo due atleti fuori moda. Lo siamo rimasti. Caparbi, sinceri, due che non si adeguano. Lui anche più di me. Siamo cresciuti in un mondo meno asettico, dove c'era più spazio per essere veri. Quando abbiamo smesso non ci hanno mai coinvolti nello sport. Troppo spigolosi, poco comunicativi.”