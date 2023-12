"Oggi parliamo di...": 10 dicembre 1847 debutto pubblico dell'Inno di Mameli

Era il 10 dicembre 1847 quando fece il debutto pubblico "l'Inno di Mameli". L'occasione si realizzò in quella data, sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina.

Non tutti sanno che il 10 dicembre 1847 avvenne il debutto pubblico dell'Inno di Mameli sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina, in ricorrenza della cacciata degli austriaci. La storia racconta che il 10 novembre 1847 Goffredo Mameli inviò il testo dell'inno a Torino per farlo musicare dal maestro genovese Michele Novaro.

Per questo che “Il Canto degli Italiani”, conosciuto anche come "Fratelli d'Italia", è stato scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti.

Passata la Seconda guerra mondiale, con l'Italia diventata nel frattempo una repubblica, il "Canto degli Italiani" fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio. Il resto è storia dei nostri giorni. Ricordo che l’Inno nazionale, con l'approvazione della legge 4 dicembre 2017, n. 181, la Repubblica italiana ha riconosciuto definitivamente il testo del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale proprio inno nazionale.