Grosseto: "Oggi inizia un percorso politico che unisce le forze moderate Udc Noi Moderati e Forza Italia, per costruire un Centro Destra più forte al centro. Lo scorso anno insieme nella corsa per l'elezione provinciali raggiungemmo un ottimo risultato in termini di risultato elettorale, Gabbrielli eletto consigliere risultando il candidato più votato..

Siamo sicuri che correndo insieme riusciremo ad ottenere importanti risultati nei prossimi appuntamenti elettorali. Il nostro obiettivo sarà quello di far ritornare l'elettorato al voto; Cercheremo come abbiamo sempre fatto di impegnarci mettendo al centro sempre i bisogni ed il benessere della comunità. Il nostro impegno guarda sempre verso tematiche per noi pilastri di un buon governo, la sicurezza, l'occupazione, la famiglia, i giovani, l' inclusione, il sostegno per chi è più debole e la tutela dell'ambiente", termina la nota.