Oceania: il viaggio dei sogni in vela fra incantevoli arcipelaghi affascinanti città

Una vacanza in catamarano in Oceania è un sogno che incanta tutti gli amanti del mare e se ci state facendo un pensierino, qualche consiglio vi sarà utile.



Su le vele, dunque, e andiamo in crociera in Oceania, noleggiando in questo paradiso terrestre un’imbarcazione, privata o in cabina, che ci porti ad esplorare un continente lontano e dei mari talmente belli da lasciare senza fiato anche i più refrattari fra i viaggiatori. Partiamo dall’Australia: chi non ha mai desiderato visitare Sidney, l’Opera House ed i quartieri di una città incredibilmente affascinante? Vogliamo scoprire invece la Nuova Caledonia, con la sua splendida capitale, Noumèa, sull’isola principale, la Grande Terre. Preferiamo le Isole Fiji, con le sue acque cristalline, le barriere coralline, le incantevoli lagune? O la Polinesia? C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Cosa sapere per organizzare la vacanza perfetta in Oceania

Affidarsi ad esperti per progettare e programmare una vacanza in barca in terre ai nostri antipodi è quantomeno fondamentale. Cerchiamo dunque insieme a loro la barca più giusta, che corrisponda ai nostri desideri e sia la più adatta per il tour prescelto.

Per goderci un viaggio così importante, un equipaggio professionale, disponibile, cortese è la garanzia imprescindibile, oltre alla certezza di poter navigare su mezzi sicuri, efficienti, confortevoli, pronti ad assolvere ad ogni tipologia di navigazione in tutta tranquillità. Perché, anche se siamo velisti di comprovata esperienza, lasciarci coccolare ed aiutare da chi conosce i mari che vogliamo solcare è un plus che donerà alla nostra vacanza la totale serenità che non può mancare.

Itinerari oceanici per tutti i gusti

Sono tanti i percorsi nei quali inoltrarsi alla scoperta dell’Oceania e, per orientarci, facciamo qualche esempio. Nel cuore della Polinesia francese c’è l'arcipelago delle Tuamotu e, a bordo di un sontuoso catamarano, con ampi spazi e incredibilmente confortevole, si può trascorrere una settimana a contatto con una natura magnifica, fatta di fondali dove prosperano pesci tropicali, spiagge idilliache, navigando fra isole una più bella dell’altra. Possiamo invece salire a bordo dello stesso catamarano per navigare da Bora Bora a Huahine passando per Taha’a, l’ “isola della vaniglia”.

Si può anche associare il piacere della crociera con un soggiorno in un hotel a bordo mare, scoprendo Huahine, chiamata “l'isola autentica” o “l'isola segreta”, per la sua atmosfera genuinamente polinesiana. Dopo due giorni a terra, quattro giorni a bordo di un catamarano privato, performante, comodo, che vi condurrà a Bora Bora, per vivere il mare in assoluta semplicità. Potete invece optare per una vacanza di 11 giorni, alternando anche stavolta terra e mare. I primi 4 giorni in totale relax presso un’hotel sull'isola di Huahine e, nei 7 giorni seguenti, in mare, a navigare tra le isole Sous-Le-Vent dell'arcipelago della Société.

Faticate a scegliere? E allora un’altra soluzione: che ne dite di un raffinato yacht per navigare attraverso l'arcipelago della Sociètè? Dalla laguna di Bora Bora a Moorea, ai siti archeologici di Huahine, con escursioni nella vita quotidiana polinesiana, tra le fattorie di perle e le piantagioni di vaniglia. Una favolosa barca a vela a motore di 50 metri vi aspetta per farvi sentire a casa, o meglio, in un resort galleggiante a 5 stelle.

Qualunque sia la vostra crociera preferita, qualunque sia l’opzione fra le tante offerte, l’Oceania vi regalerà emozioni uniche, intense, che vi faranno perdutamente innamorare del suo mare, delle sue isole e della sua gente.