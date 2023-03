Salute Nuovo progetto per Aido Montefiascone 29 marzo 2023

Redazione Montefiascone: Monia Paolini Presidente Gruppo Montefiascone Associazione Italiana Donatori Organi “Ornella Cacalloro” presenta alla popolazione un nuovo progetto che prenderà forma dopo le festività pasquali. «In collaborazione con l’Amministrazione Comunale - sottolinea - e la Società di Mutuo Soccorso fra lavoratori Onlus, a conclusione del progetto Montefiascone Cardioprotetta, invitiamo tutta la cittadinanza e le Associazioni del territorio oltre a tutti coloro che vogliono partecipare, ai corsi di rianimazione cardiopolmonare mediante l’utilizzo del DAE. I corsi della durata di 4 ore si svolgeranno Sabato 15 e Domenica 16 Aprile presso la Palestra della Scuola Alessandro Manzoni di Montefiascone. Si invita tutti coloro che intendono partecipare a confermare al più presto la loro adesione per darci la possibilità di organizzare al meglio le turnazioni, contattando i sottoelencati referenti della Nostra Associazione: Letizia (348-3164877), Gianfranco (347-7715915), Aido (329-2011787)».

