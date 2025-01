Nuovo open day alla Galileo Galilei

La scuola secondaria di primo grado apre nuovamente i battenti. Laboratori e attività per gli studenti

Grosseto: La scuola Galileo Galilei concede il bis. Dopo il successo ottenuto nel primo open day, che ha visto un’ampia partecipazione, la scuola secondaria di primo grado è pronta ad aprire nuovamente i battenti, in modo da venire incontro alle tante richieste che sono pervenute all’istituto scolastico. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 5 febbraio, dalle 17:00 alle 19:00, presso la scuola di via Garigliano. Ai partecipanti verrà fornita l’opportunità di provare i laboratori e conoscere l’offerta didattica dell’istituto scolastico.

Verranno proposte, a tal proposito, molte attività con l’intento di coinvolgere gli studenti. Dalle scienze, alle lingue straniere, passando per l’utilizzo della stampante 3D e le attività in palestra. Per ulteriori informazioni sull’evento del 5 febbraio, è possibile visitare il sito della scuola www.icgrosseto6.edu.it, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: orientamento@icgrosseto6.edu.it. L’istituto comprensivo Grosseto 6, ricorda anche la prossima data di open day che interesserà la scuola primaria Carlo Sabatini.

L’evento è previsto per martedì 28 gennaio, con orario dalle 16:30 alle 17:30, presso l’istituto situato in piazza San Sebastiano a Istia d’Ombrone.